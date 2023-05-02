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Тукаевский район Татарстана остался в числе лидеров республики в сфере животноводства — видео

21:12, 02.05.2023
Тукаевский район Татарстана остался в числе лидеров республики в сфере животноводства — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Тукаевский район республики. Он пообщался с местными аграриями и узнал, как идут весенне-полевые работы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Район находится рядом с промышленным городом, но это не мешает ему оставаться в числе лидеров республики по животноводству. А за последние годы здесь делают ставку на овощеводство и растениеводство.

— По личным подсобным хозяйствам тоже у них идет плюс. Они работают. И в крестьянско-фермерских хозяйствах, по коровам… Они с плюсом идут, — доложил Минниханову министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Глава района Фаил Камаев подметил, что посевная площадь составляет 58 тысяч га. На сегодня засеяно 41,5 тысячи гектара или 72%. Остались небольшие объемы по кукурузе, кормовым и техническим культурам. При благоприятной погоде завершить работы на полях планируется до конца недели.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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