Суд взыскал с властей Заинска компенсацию в 20 тысяч рублей из-за нападения бродячей собаки на ребенка

Фото: прокуратура Татарстана

В Заинске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Собака напала на девятилетнюю девочку 20 января на улице Энергетиков — животное укусило ее за голень.

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с муниципалитета комиссии в размере 20 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в Алексеевском районе Татарстана суд удовлетворил иск прокурора о возмещении морального вреда ребенку из-за нападения бродячей собаки. Инцидент произошел 12 августа 2021 года на улице Боровикова в пгт Алексеевское. Собака укусила 11-летнего мальчика за ногу. В пользу пострадавшего взыскали компенсацию в размере 50 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко