В Казани заочно арестован «глава администрации президента РФ» по афере под 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следком по Татарстану объявил в международный розыск 57-летнего Давида Левина по делу о мошенническом хищении 1,92 млн рублей под видом сбора средств на лечение больного ребенка. На днях Ново-Савиновский суд Казани санкционировал заочный арест обвиняемого.



В пресс-службе суда «Реальному времени» уточнили: мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции Левина либо фактического задержания на территории России.

По версии следствия, в июле 2017-го обвиняемый позвонил на мобильный телефон одной из обеспеченных жительниц Татарстана и назвался руководителем администрации президента РФ. А дальше сообщил: необходимо оказать материальную помощь больному ребенку в Казани и указал реквизиты. Женщина перечислила почти 2 млн рублей, но позже оказалось, что никакого отношения к администрации президента и больным детям тот звонок не имел.

Расследованием этого дела занимаются сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Следователи считают, что преступление лжесотрудник аппарата президента совершил не в одиночку.

В базе розыска МВД РФ Левин указан как уроженец Тбилиси (Грузия).

В 2019-м году СК распространял ориентировку на этого фигуранта — рост около 175 см, плотного телосложения, нос прямой, волосы седые, короткие. Обладающих какой-либо информацией о Левине просили обращаться по телефонам: 02, 8 (843) 520-2515, 8 (843) 294-55-52, 8 (843) 522-87-46.