Татарстан вошел в топ-10 регионов, привлекающих внутренних трудовых мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по итогам 2022 года попал в топ-10 регионов России, куда жители других субъектов приезжают на заработки. Республика заняла 9-е место — она приняла 1,4% всех внутрироссийских трудовых мигрантов, следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основе данных официальной статистики.

Лидером оказалась Москва. В прошлом году столица России приняла почти половину — 49,9% — от всех внутренних трудовых мигрантов. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (7,6%) и Московская область (7,5%).

В десятку наиболее привлекательных для российских трудовых мигрантов регионов попали также Ханты-Мансийский (6,7%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4,1%), Краснодарский край (2,5%), Тюменская область (2,1%) и Якутия (1,8%), Татарстан. Топ-10 замкнул Красноярский край — он, как и Татарстан, принял 1,4% россиян, приехавших с целью заработка.

За 2022 год в Татарстан с целью заработка въехали 38,2 тысячи россиян — на 10,7% больше, чем в предыдущем году. Уехали из республики в другие регионы России за прошлый год 25,5 тысячи работников, что на 8,9% меньше, чем в 2021-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году число россиян, работающих за пределами своего родного региона, оказалось минимальным с 2015 года. Их насчитывалось 2,64 миллиона человек, что на 7,4% меньше, чем в 2021-м.

Чаще всего из своего региона на заработки в другие субъекты России отправлялись жители Подмосковья, Адыгеи, Ленинградской области, Чувашии, Марий Эл, Калмыкии, Еврейской автономной области, Мордовии, Башкирии и Брянской области.



В Татарстане 44% опрошенных готовы занять места уехавших трудовых мигрантов, показало исследование. В целом по России показатель составил лишь 32%.



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Татьяна Демина