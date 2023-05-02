Ак Барс Банк начал продавать юани в наличной валюте
Купить или продать наличные юани возможно в следующих офисах банка.
В Республике Татарстан:
— офис продаж по ул. Декабристов, д. 1;
— офис продаж по ул. Кремлевской, д. 6;
— офис продаж по ул. Лаишевский р-н, Аэропорт;
— офис продаж по ул. Право-Булачной, д. 51;
— офис продаж по г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д. 18;
— офис продаж по г. Елабуге, ул. Разведчиков, д. 52а;
— офис продаж по г. Нижнекамску, ул. Баки Урманче, д. 18, офис А.
В Москве:
— офис продаж по пер. Последний, д. 24;
— офис продаж по ул. Марксистской, д. 5, стр. 1;
— офис продаж по Ленинградскому шоссе, д. 92/1;
— офис продаж по ул. Хачатуряна, д. 20 (1 этаж, помещ. Iв).
В Санкт-Петербурге:
— офис продаж по Поварскому пер., д.2;
— офис продаж по Малому проспекту П.С., д. 70/18, лит. А, помещ. № 9-Н;
— офис продаж по Литейному проспекту, д. 26, лит. А.
В Чебоксарах:
— офис продаж по пр. Московский, д. 3.
В Краснодаре:
— офис продаж по ул. Северной/им. Янковского, д. 400/170.
В Уфе:
— офис продаж («Лучше»), г. Уфа, по ул. 50-летия Октября, д. 2.
В Екатеринбурге:
— офис продаж по пр. Ленина, д. 20.
В Челябинске:
— офис продаж по ул. Коммуны, д. 35.
В Тюмени:
— офис продаж по ул. Холодильной, д. 114.
В Перми:
— офис продаж по ул. Газеты «Звезда», д. 13.
В Нижнем Новгороде:
— офис продаж по ул. Белинского, д. 9/1.
У клиентов банка также есть возможность открывать счета и безналично покупать/продавать юани по выгодному курсу через мобильное приложение или в любом офисе банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении «Ак Барс Онлайн».
ПАО «АК БАРС» БанкЭкономикаБанки
комментарии