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Ак Барс Банк начал продавать юани в наличной валюте

15:15, 02.05.2023 1

Купить или продать наличные юани возможно в следующих офисах банка.

В Республике Татарстан:

— офис продаж по ул. Декабристов, д. 1;

— офис продаж по ул. Кремлевской, д. 6;

— офис продаж по ул. Лаишевский р-н, Аэропорт;

— офис продаж по ул. Право-Булачной, д. 51;

— офис продаж по г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д. 18;

— офис продаж по г. Елабуге, ул. Разведчиков, д. 52а;

— офис продаж по г. Нижнекамску, ул. Баки Урманче, д. 18, офис А.

В Москве:

— офис продаж по пер. Последний, д. 24;

— офис продаж по ул. Марксистской, д. 5, стр. 1;

— офис продаж по Ленинградскому шоссе, д. 92/1;

— офис продаж по ул. Хачатуряна, д. 20 (1 этаж, помещ. Iв).

В Санкт-Петербурге:

— офис продаж по Поварскому пер., д.2;

— офис продаж по Малому проспекту П.С., д. 70/18, лит. А, помещ. № 9-Н;

— офис продаж по Литейному проспекту, д. 26, лит. А.

В Чебоксарах:

— офис продаж по пр. Московский, д. 3.

В Краснодаре:

— офис продаж по ул. Северной/им. Янковского, д. 400/170.

В Уфе:

— офис продаж («Лучше»), г. Уфа, по ул. 50-летия Октября, д. 2.

В Екатеринбурге:

— офис продаж по пр. Ленина, д. 20.

В Челябинске:

— офис продаж по ул. Коммуны, д. 35.

В Тюмени:

— офис продаж по ул. Холодильной, д. 114.

В Перми:

— офис продаж по ул. Газеты «Звезда», д. 13.

В Нижнем Новгороде:

— офис продаж по ул. Белинского, д. 9/1.

У клиентов банка также есть возможность открывать счета и безналично покупать/продавать юани по выгодному курсу через мобильное приложение или в любом офисе банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении «Ак Барс Онлайн».

ПАО «АК БАРС» Банк

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 май
    Лучше бы модернизировали программное обеспечение для пополнения транспортной карты. Уж очень сложно выдержать последовательность операций, да, и ещё, если оплачивать наличными, то неясно куда излишки платежа деваются, если они на тр.карту не зачисляются. Странно но в офисе в центральном ГИБДД оператор банка не производит зачисление денег на тр. карту. Почему? Посылает в банкомат и в терминал.
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