Меньше половины казанцев считают, что электросамокаты нужно запретить

Запрет электросамокатов поддерживают 43% жителей Казани. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob, проведенного с 4 по 28 апреля 2023 года.



В основном казанцев не устраивает отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

Каждый третий опрошенный считает, что запрещать пользование электросамокатами не нужно, достаточно отрегулировать ПДД.

Запрет работы сервисов электросамокатов чаще поддерживали респонденты от 35 до 44 лет (46%). Противников подобного решения больше всего среди казанцев моложе 34 лет (47%).

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

С 1 марта 2023 года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД), касающихся в том числе и электросамокатов. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

В апреле на экзаменах на водительские права внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В том числе в корректировки включили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Несмотря на принятие ряда поправок в законы, споры вокруг электросамокатов не утихают, а законодатели продолжают выступать с новыми предложениями. Так, депутат Султан Хамзаев выступил с инициативой пожизненно запретить пользование кикшерингом лицам, которых наказывали за пьяное вождение самоката.

Депутаты разработали поправки, согласно которым владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут обязаны ставить их на учет и получать на них номера, за нарушения предусмотрены санкции.

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Маргарита Головатенко