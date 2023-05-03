Сегодня в Казани ожидается до +20 градусов

В среду, 3 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков и северный, северо-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +18..+20 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +17 до +22°С, в восточных районах — до +27°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.

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Татьяна Демина