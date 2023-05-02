В Татарстане проживает 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На сегодняшний день в Татарстане проживает 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны. За последние пять лет их количество сократилось в три раза, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Из 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Татарстане по состоянию на 25 апреля 2023 года, 10 218 человек — труженики тыла, 3 563 — вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов войны. Непосредственных участников Великой Отечественной войны в республике на сегодняшний день 172.

Награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в Татарстане 95 человек, инвалидов Великой Отечественной войны — 59, а ее участников из числа лиц, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, — 68. Еще 102 татарстанца — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 700 тысяч татарстанцев. Вернулся домой лишь только каждый второй, напомнила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.



В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 — уроженцы республики. Остальные 168 героев — это те, чьи судьбы так или иначе связаны с регионом, они здесь жили или работали.

В Татарстане также 51 полный кавалер ордена Славы. Из них 48 — уроженцы региона, остальные — те, чьи судьбы так или иначе связаны с республикой.

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Татьяна Демина