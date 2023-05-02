ООО «Нефтегаз и Энергетика» предъявило требования почти на 2 млн евро к АО «Казанькомпрессормаш»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Немецкий электротехнический концерн Siemens AG, год назад объявивший об уходе из России, продолжает пытаться урегулировать финансовые обязательства предприятий-партнеров.

Арбитражный суд РТ возобновил рассмотрение иска ООО «Нефтегаз и Энергетика» (московская «дочка» Siemens AG) к своему бывшему стратегическому партнеру АО «Казанькомпрессормаш», входящему в группу ГМС.

Немецкий концерт потребовал взыскать с ККМ основной долг в общей сумме в €2 млн, или около 182 млн рублей. Истец готов получить сумму просроченного долга в российских рублях по курсу евро к рублю, установленному Центральным банком РФ на день принятия банком ответчика к исполнению соответствующего платежного поручения.

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Отметим, что так и не ясно, какой позиции придерживается «Казанькомпрессормаш», но, так как судебный процесс все-таки открылся, вероятно, ответчик с долгом не согласен.

Разногласия бывших партнеров связаны с поставками немецких газотурбинных установок типа SGT-700 (ICM), которые приобретал «Казанькомпрессормаш» для комплектации ими своих ГПА для нефтедобычи.

Конкретный договор поставки между Siemens и ККМ в определении арбитража не фигурирует, но указано, что часть просрочки насчитана по «Акту №13 — 5% от суммы задолженности без НДС в размере 1 157 224,25 евро».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Добавим, что это уже не первый иск Siemens к ПАО «Казанькомпрессормаш». До этого бывшие партнеры по поставкам ГПА успели заключить мировое соглашение по урегулированию долга в 199 599,60 фунта стерлингов.

Подробности взаимоотношений между немецкой и казанской компании, а также об их долговом споре в рамках сделки о поставке газотурбинной установки типа SGT-700 мощностью 32,8 МВатт читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова