Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности.

— Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество, — сказала она.

По ее словам, системная работа в этом направлении идет полным ходом.

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Еще одного блогера, Елену Блиновскую, задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова