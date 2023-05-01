Показатели торговли России и Финляндии рухнули до уровня 1990-х годов

Присоединение Финляндии к санкциям ЕС против России практически полностью разрушило торговые отношениях двух стран, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки.



— Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией, — указали в дипмиссии.

В феврале 2023 года Хельсинская фондовая биржа заявила, что убытки компаний Финляндии от ухода с российского рынка превышают отметку в €4 млрд.

Ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией в 2022 году упал ниже минимумов 1990-х годов, рассказала старший экономист BOFIT Хели Симола.

В начале 2022 года Финляндия импортировала российских товаров на сумму свыше €1 млрд, экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, экспорт упал до €140 млн. В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году, когда они едва достигали €160 млн. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6%.

В конце апреля В МИД России заявили, что ситуация с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры, не решена, Хельсинки не дал никаких разъяснений. В случае отказа от урегулирования Москве придется принять ответные меры, добавили в ведомстве.

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Маргарита Головатенко