МИД России: Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью

В МИД России заявили, что ситуация с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры, не решена, Хельсинки не дал никаких разъяснений. В случае отказа от урегулирования Москве придется принять ответные меры, добавили в ведомстве.

Как отметили в МИД, в середине апреля РЦНК получил извещения службы судебных приставов Финляндии о наложении временного (сроком до трех недель) запрета на любые действия с недвижимостью в отношении используемых центром земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки.

— Финская сторона обосновала свои действия намерением изучить вопрос о том, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые подлежат аресту в соответствии с санкционными решениями ЕС, — уточнили в министерстве.

Однако посольство в Хельсинки направило финским коллегам ноту, что данное имущество находится в собственности России, и потребовало разъяснить, как в таком случае решение приставов соотносится с международно-правовыми нормами, пишет «РИА Новости».



После этого запрет на действия в отношении земельного участка и здания РЦНК в Хельсинки отменили.

— Вместе с тем остается пока неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено, — подчеркнули в МИД.

В ведомстве заявили, что рассматривают действия службы судебных приставов «как очередной антироссийский выпад финских властей», а в случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет «вынуждена принять ответные меры», предупредили в МИД.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова