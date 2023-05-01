На Мамадышском тракте в Казани наблюдается пробка в 3,5 км
На Мамадышском тракте в Казани наблюдается пробка в 3,5 км, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Машины стоят в пробке начиная от Самосыровского кладбища.
Пробка из-за аварии наблюдается на Горьковском шоссе, она начинается с ул. Залесная. В Казани наблюдаются аварии возле «Ак Барс Арены» и на ул. Аграрной.
В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки 2 балла.
29 апреля на участке трассы М-7 в Высокогорском районе Татарстана образовалась крупная автомобильная пробка из-за проведения дорожных работ. Движение было затруднено в сторону развязки с Мамадышским трактом.
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