На Мамадышском тракте в Казани наблюдается пробка в 3,5 км

Фото: Максим Платонов

На Мамадышском тракте в Казани наблюдается пробка в 3,5 км, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Машины стоят в пробке начиная от Самосыровского кладбища.

Пробка из-за аварии наблюдается на Горьковском шоссе, она начинается с ул. Залесная. В Казани наблюдаются аварии возле «Ак Барс Арены» и на ул. Аграрной.

В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки 2 балла.

29 апреля на участке трассы М-7 в Высокогорском районе Татарстана образовалась крупная автомобильная пробка из-за проведения дорожных работ. Движение было затруднено в сторону развязки с Мамадышским трактом.

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Маргарита Головатенко