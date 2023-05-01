В Татарстане за сутки зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 4 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 1 мая в Татарстане зарегистрирован 205 261 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 202 703 человека, в том числе 18 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко