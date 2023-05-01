Российские суды за год досрочно выпустили почти 23 тысячи осужденных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году российские суды досрочно выпустили из колоний почти 23 тысячи осужденных, об этом говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.



Суды успели рассмотреть почти 59 тысяч ходатайств об условно-досрочном освобождении из колоний. Почти 23 тысячи человек, включая 23 несовершеннолетних, получили свободу. Отказали 23,5 тысячи человек. Еще более 12 тысяч ходатайств отозвали, передали по подсудности или прекратили производство по ним.

По закону суды могут освобождать лишь заключенных, отбывших часть срока, полностью или частично возместивших вред и для исправления больше не нуждающихся в изоляции от общества. Суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду, а еще поощрения от администрации колонии. После освобождения за такими осужденными осуществляется контроль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суды за год заменили заключение на более мягкий вид наказания почти 19 тысячам осужденных, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко