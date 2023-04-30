Дмитрий Песков поздравил с победой Дин Лижэня

Китайский шахматист Дин Лижэнь оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего. Это спорт, поэтому надо его поздравить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

— У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров, — отметил он.

Фото: youtube.com/FIDE chess

Песков подчеркнул, что российские шахматы будут развиваться дальше.

— Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше, — подчеркнул политик.

Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Счет составил 2,5:1,5 в финале игры.

Общий счет в матче — 7:7. Лижэнь стал первым чемпионом мира по шахматам в истории Китая.

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Елизавета Пуншева