Дмитрий Песков поздравил с победой Дин Лижэня
Китайский шахматист Дин Лижэнь оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего. Это спорт, поэтому надо его поздравить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».
— У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров, — отметил он.
Песков подчеркнул, что российские шахматы будут развиваться дальше.
— Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше, — подчеркнул политик.
Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Счет составил 2,5:1,5 в финале игры.
Общий счет в матче — 7:7. Лижэнь стал первым чемпионом мира по шахматам в истории Китая.
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