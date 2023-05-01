Роскачество: риск отравиться шашлыком в «белом соусе» увеличивается

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Роскачестве рассказали об опасности покупки шашлыка, замаринованного в «белом соусе» — в том числе и на основе майонеза, рекомендации россиянам дала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.



— Покупая нарезанный и замаринованный шашлык, обращайте внимание на размер и массу кусочков... Они должны быть максимально однородны, для того чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур и для того чтобы на шампуре шашлык равномерно доходил до готовности... Не выбирайте шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается, — сообщила она.

Завьялова подчеркнула, что так как майонез не содержит консервантов, по сравнению, например, с вином или уксусом (природные консерванты), может быстрее испортиться.

Также эксперт рекомендовала обращать внимание на дату изготовления, особенно в случаях, когда шашлык планируется готовить не сразу после покупки, а позже. Дата должна быть максимально близкой к моменту покупки, а если предстоит долгая дорога, то следует положить шашлык в переносной холодильник.



Завьялова рассказала, что мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани, передает «РИА Новости» ее слова. Так, чем выше процент мышечной ткани — тем выше и категория мяса, а значит, и выше его пищевая и биологическая ценность.

Фото: realnoevremya.ru

Существует пять таких групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%).

Эксперт Роскачества посоветовала россиянам отдавать предпочтение категориям А и Б, так как категории Г и Д — это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже — прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка.

Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, — здесь.



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Илина Хакимова