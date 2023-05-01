Специалист: «Для разных видов мяса рекомендуется выбирать угли разных пород дерева»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шашлык из баранины и свинины следует жарить на дровах из березы и липы. Об этом в беседе с RT рассказал специалист Максим Соколов.

— Для разных видов мяса рекомендуется выбирать угли разных пород дерева. Например, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые породы деревьев, а для баранины и свинины — вишня, береза или липа, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, на дровах из липы также можно жарить говядину. Ее можно готовить и на березе. Соколов подчеркнул, что уголь из фруктовых деревьев рекомендуется использовать для приготовления на огне рыбы, субпродуктов, а также дичи.

— Древесные брикеты также подходят для жарки мяса. В отличие от углей, они тлеют чуть дольше, однако стоят дороже. Самая частая ошибка — не смотреть на вид древесины. Последствием данного необдуманного решения может стать испорченное блюдо. Потому что, например, если вы взяли с собой на пикник дрова из хвойных пород (сосна, ель и другие), то рискуете получить мясо с горечью и привкусом смолы, — заявил эксперт.



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Елизавета Пуншева