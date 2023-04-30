На Украине атаку на нефтебазу в Крыму назвали частью подготовки к контрнаступлению
Атака на нефтебазу в Крыму была частью подготовки ВСУ к контрнаступлению. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают, — цитирует ее РИА «Новости».
Вчера утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе горит резервуар с топливом. Причиной пожара стало попадание беспилотника.
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