Винный эксперт: грузинские вина остаются популярными среди россиян

Популярность грузинские вина обрели еще в СССР. Сейчас россияне любят их из-за легкости и вкуса. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на члена Союза сомелье и экспертов России Дениса Руденко.

— За 50 лет, когда советское правительство вкладывалась в развитие виноделия, в основном в послевоенные годы, республики получили свою собственную винную специализацию. Каждая республика отвечала за определенный тип напитков, — отметил он.

По словам Руденко, красные полусладкие грузинские вина «Ахашени», «Киндзмараули» и другие, не такие алкогольные и тяжелые, как сухие. Имидж этих напитков не пострадал даже после конфликта 2008 года.

Напомним, в результате проверки экспертов Роскачества выявилось, что 52% отечественного коньяка эконом-класса, дешевле 920 рублей за полулитровую бутылку, являются фальсификатом. Отмечается, что в составе напитков выявлены нарушения. Это искажает традиционный вкус коньяка. Стандартам ГОСТа соответствует лишь 11 из 23 проверенных марок алкоголя.

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Елизавета Пуншева