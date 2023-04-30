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В Татарстане за сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом

11:32, 30.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 14 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 апреля в Татарстане выявили 205 234 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 685 человек, в том числе 33 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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