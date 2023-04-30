ВСУ снова обстреляли Брянскую область, есть погибшие

ВСУ ночью обстреляли Брянскую область. В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Губернатор также позже добавил, что сегодня рано утром ВСУ снова произвели обстрел Суземка с помощью РСЗО, системой ПВО Вооруженых сил России удалось сбить несколько снарядов. На этот раз обошлось без пострадавших, подчеркнул Богомаз.



В Брянской области, как и других приграничных субъектах федерации, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности.

Украинская армия регулярно обстреливает и Курскую область. На прошлой неделе ВСУ обстреляли три села в области, со стороны Украины было зафиксировано больше 20 прилетов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова