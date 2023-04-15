ВСУ обстреляли поселок в Курской области
Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
— В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена, — написал он.
Он отметил, что пожарные сейчас борются с огнем. Владельцам домов обещали предоставить помощь.
В феврале при обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым