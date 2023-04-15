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ВСУ обстреляли поселок в Курской области

18:25, 15.04.2023
ВСУ обстреляли поселок в Курской области
Фото: Роман Старовойт/t.me

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

— В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена, — написал он.

Он отметил, что пожарные сейчас борются с огнем. Владельцам домов обещали предоставить помощь.

Фото: Роман Старовойт/t.me

В феврале при обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.

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Айрат Назипов
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