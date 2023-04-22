«Зафиксировано больше 20 прилетов»: ВСУ снова обстреляли Курскую область

Три села в Курской области остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка, — написал он.

Губернатор добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы, когда станет безопасно.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Украинская армия регулярно обстреливает Курскую область. Неделю назад снаряды прилетели в поселок Теткино. В результате прилета загорелся дом и сарай на территории частного домовладения.

В феврале при обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.

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Айрат Назипов