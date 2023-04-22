Новости происшествий

10:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

«Зафиксировано больше 20 прилетов»: ВСУ снова обстреляли Курскую область

08:57, 22.04.2023
«Зафиксировано больше 20 прилетов»: ВСУ снова обстреляли Курскую область
Фото: kremlin.ru

Три села в Курской области остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка, — написал он.

Губернатор добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы, когда станет безопасно.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Украинская армия регулярно обстреливает Курскую область. Неделю назад снаряды прилетели в поселок Теткино. В результате прилета загорелся дом и сарай на территории частного домовладения.

В феврале при обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также