ФСБ раскрыла убийство 1997 года вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича

Фото: Wikimedia.org/Андрей Стенин

ФСБ России сообщила о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенного в 1997 году. Двое исполнителей убийства дали признательные показания, что действовали по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки Барсукова (Кумарина).

— Федеральной службой безопасности совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга М. Маневича. Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга, — отметили в ФСБ.

Фото: wikipedia.org/Bogdanov-62, CC BY-SA 4.0 (Бюст Маневича в Санкт-Петербурге)

Там также раскрыли и детали убийства: один из членов ОПГ вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении, а второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

— Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по заказу лидера так называемой «тамбовской» преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) 1956 г. р., — сообщили ТАСС в ФСБ.

Отмечается, что Барсуков-Кумарин лично передал фигурантам автомат Калашникова.



Лидер ОПГ уже отбывает наказание по ряду приговоров, в том числе и в покушении на убийство. По совокупности ранее полученных наказаний и с учетом рассмотренной апелляции Барсуков получил 23,5 года колонии строгого режима, а также штраф в 1 млн рублей.

На этой неделе ФСБ России опубликовала новые архивные документы, которые касаются обстоятельств самоубийства лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера.



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Илина Хакимова