Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл белгородский «Технолог-Спартак»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл белгородский «Технолог-Спартак» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Игра закончилась со счетом 32:25.
Стоит отметить, что казанцы стали лидировать еще в первом тайме — 18:14. Во втором гандболисты «Зиланта» лишь увеличили свое преимущество и одержали победу.
Напомним, на этой неделе «Зилант» также обыграл «Чеховских медведей — 2» во втором матче Высшей суперлиги чемпионата России. Счет составил 32:29.
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