ГК «Зилант» обыграл «Чеховских медведей-2»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «Чеховских медведей — 2» во втором матче «Высшей суперлиги» чемпионата России. Счет составил 32:29.
В течение первого тайма «Медведи» лидировали. Однако уже к его концу казанцам удалось вырваться вперед.
Вчера «Зилант» из Казани и команда «Чеховские медведи — 2» сыграли вничью в Казани. Матч закончился со счетом 28:28.
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