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ГК «Зилант» обыграл «Чеховских медведей-2»

15:03, 23.04.2023
ГК «Зилант» обыграл «Чеховских медведей-2»
Фото: пресс-служба ГК "Зилант"

Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «Чеховских медведей — 2» во втором матче «Высшей суперлиги» чемпионата России. Счет составил 32:29.

В течение первого тайма «Медведи» лидировали. Однако уже к его концу казанцам удалось вырваться вперед.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера «Зилант» из Казани и команда «Чеховские медведи — 2» сыграли вничью в Казани. Матч закончился со счетом 28:28.

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Елизавета Пуншева
Спорт Татарстан

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