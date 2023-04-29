ЦСКА вышел вперед, забросив в ворота «Ак Барса» две шайбы

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

ЦСКА вышел вперед, забросив в ворота «Ак Барса» подряд две шайбы. Забить голы «армейцам» удалось лишь спустя шесть минут после того, как казанцы начали лидировать в счете. Счет игры — 3:2.

Напомним, сегодня на «Татнефть Арене» проходит финальный матч серии за Кубок Гагарина.



Стоит отметить, что посмотреть на игру приехали первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор «Татнефти», президент «Ак Барса» Наиль Маганов, а также руководитель администрации президента Асгат Сафаров.

Говоря о серии игр «Ак Барс» — ЦСКА, стоит отметить, что 17 апреля казанцы обыграли столичную команду со счетом 4:1. После этого во втором матче финала Кубка Гагарина москвичи смогли отомстить, выиграв у «барсов» — 0:3. В четвертом матче «красно-синие» только улучшили свое преимущество — 1:2. Однако уже в пятом матче спортсмены из Татарстана одержали победу (2:1), а в шестом и вовсе сравняли счет в серии, обыграв «армейцев» со счетом 0:3. В сегодняшнем мачте выяснится, кто станет обладателем кубка.



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Максим Кокунин