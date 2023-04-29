Сергей Лавров заявил о провале попыток США и их союзников изолировать Россию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что усилия Вашингтона и его сателлитов изолировать Москву терпят провал, а мировое большинство не желает «таскать каштаны из огня» для бывших колониальных метрополий. Об этом сообщает ТАСС.

— Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России. Государства «мирового большинства», в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий, — сказал министр в ходе приветственного видеообращения к участникам Всемирной конференции по многополярности.

Фото: pixabay.com

— Мы видим, как новые мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, добиваются впечатляющих успехов в различных областях — с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. При этом они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах. Больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли, — добавил Лавров.

Еще в преддверии конференции в ведомстве отметили, что мероприятие должно стать трибуной для политиков, общественных деятелей, журналистов, представителей академических и культурных кругов со всего мира, выступающих в поддержку многополярности, построения более справедливых и демократических межгосударственных отношений. Так, свое участие в ней подтвердили более 100 экспертов из 60 стран.

В середине этого месяца президент России Владимир Путин заявил, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто воспрепятствует этому процессу, только столкнутся с дополнительными проблемами. Россия же, по его словам, идет «своей дорогой».

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Максим Кокунин