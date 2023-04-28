В Минфине России допустили незначительное отклонение дефицита бюджета в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минфин России сохраняет ориентир по исполнению федерального бюджета на текущий год, но допускает небольшое отклонение. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

— Будет дефицит 2% ВВП или не будет? Мы рассчитываем, что пока ориентиры и значения не меняем. Но если сказать, что будет ровно 2% — значит, давать неправильные оценки как в одну, так и в другую сторону, — цитирует его «РИА Новости».

В действующем законе о бюджете России дефицит ожидается на уровне 2,9 триллиона рублей или 2% ВВП. Доходы запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей, расходы — 29 триллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

6 марта Министерство финансов предварительно оценило дефицит бюджета России в период с января по февраль в 2,5 триллиона рублей. Отмечалось, что расходы выросли на 52% и достигли показателя в 5,74 триллиона рублей.

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Айрат Назипов