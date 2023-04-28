В Казани до 30 мая будут закрывать дорогу по улице Бондаренко в ночные часы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

До 30 мая в Казани ограничат движение транспорта на улице Бондаренко в ночные часы. Об этом сообщили в казанской мэрии.

— C 00:00 до 6:00 будет полностью закрыта проезжая часть на участке улицы Бондаренко вблизи дома №28, — рассказали в пресс-службе.

Перекрытие связано с реконструкцией третьего северного коллектора.

Фото: google maps (скриншот)

О долгом и грязном ремонте третьего северного коллектора в Казани «Реальное время» писало неоднократно. Казанский «Водоканал» начал его реконструкцию больше года назад — в феврале 2022-го. С тех пор перекрывается все большее количество дорог, а сроки окончания регулярно переносятся. Так, с 4 апреля до 31 августа 2023 года полностью закрыли очередную проезжую часть — на участке по улице Чистопольской возле дома №60. О том, как обстоят дела сейчас — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов