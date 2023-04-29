«Казаньоргсинтез» объявил конкурс на лучшую концепцию креативного оформления предприятия

Фото: пресс-служба КОСа

На «Казаньоргсинтезе» стартует программа креативного оформления знаковых и масштабных объектов предприятия. К ним относятся как технологические установки, так и вспомогательные.

С 28 апреля по 10 мая объявлен конкурс на лучшее оформление высотных объектов: четырех ресиверов сжатого воздуха и факела бездымного типа. Эти объекты формируют ансамбль основной проходной и центральных улиц КОСа.

К участию приглашаются как архитектурные бюро, мастерские и дизайн-студии, так и дипломированные архитекторы, дизайнеры, профессиональные и непрофессиональные художники. Конкурсантам необходимо сделать дизайн-макет, описание концепции, а также «фотопривязку» к реальным объектам.

Победитель гарантированно получит денежную премию в размере 150 000 рублей и возможность на коммерческих условиях участвовать в реализации проекта.

Работы победителя будут размещены на пяти промышленных объектах предприятия:

двух ресиверах сжатого воздуха высотой 30 метров и диаметром 3 метра;

двух ресиверах высотой 21 метр и диаметром 3,8 метра;

а также на уникальном факеле закрытого типа завода поликарбонатов высотой 30,8 метра и диаметром 4,27 метра.

В жюри конкурса войдут архитекторы и урбанисты, экологические и волонтерские объединения, общественный совет и руководство «Казаньоргсинтеза», а также представители городской администрации. Круг тем безграничен. Ключевыми являются забота об окружающей среде, энергия труда, взаимосвязь предприятия и города, вклад нефтехимии в развитие общества и экономики, полезные продукты, производимые нефтехимией, культурная идентичность.

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Реализация креативных идей позволит выявить и поддержать дизайнеров и художников, открыть новые имена и таланты, привлечь внимание широкой аудитории к современной культуре.

Вся информация, включая технические характеристики объектов, их расположение, фотографии и схемы размещены по ссылке.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 12.00 10 мая 2023 года на почту publiccouncil@kos.sibur.ru (одно сообщение имеет ограничение в 10 МБ, но вы можете использовать файлообменники). Экспертное жюри подведет итоги конкурса до 12 мая.