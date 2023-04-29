«Казаньоргсинтез» объявил конкурс на лучшую концепцию креативного оформления предприятия
На «Казаньоргсинтезе» стартует программа креативного оформления знаковых и масштабных объектов предприятия. К ним относятся как технологические установки, так и вспомогательные.
С 28 апреля по 10 мая объявлен конкурс на лучшее оформление высотных объектов: четырех ресиверов сжатого воздуха и факела бездымного типа. Эти объекты формируют ансамбль основной проходной и центральных улиц КОСа.
К участию приглашаются как архитектурные бюро, мастерские и дизайн-студии, так и дипломированные архитекторы, дизайнеры, профессиональные и непрофессиональные художники. Конкурсантам необходимо сделать дизайн-макет, описание концепции, а также «фотопривязку» к реальным объектам.
Победитель гарантированно получит денежную премию в размере 150 000 рублей и возможность на коммерческих условиях участвовать в реализации проекта.
Работы победителя будут размещены на пяти промышленных объектах предприятия:
- двух ресиверах сжатого воздуха высотой 30 метров и диаметром 3 метра;
- двух ресиверах высотой 21 метр и диаметром 3,8 метра;
- а также на уникальном факеле закрытого типа завода поликарбонатов высотой 30,8 метра и диаметром 4,27 метра.
В жюри конкурса войдут архитекторы и урбанисты, экологические и волонтерские объединения, общественный совет и руководство «Казаньоргсинтеза», а также представители городской администрации. Круг тем безграничен. Ключевыми являются забота об окружающей среде, энергия труда, взаимосвязь предприятия и города, вклад нефтехимии в развитие общества и экономики, полезные продукты, производимые нефтехимией, культурная идентичность.
Реализация креативных идей позволит выявить и поддержать дизайнеров и художников, открыть новые имена и таланты, привлечь внимание широкой аудитории к современной культуре.
Вся информация, включая технические характеристики объектов, их расположение, фотографии и схемы размещены по ссылке.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 12.00 10 мая 2023 года на почту publiccouncil@kos.sibur.ru (одно сообщение имеет ограничение в 10 МБ, но вы можете использовать файлообменники). Экспертное жюри подведет итоги конкурса до 12 мая.
Справка
Возможные вопросы и ответы
— Каковы конструктивные особенности объекта?
— Все пять объектов обладают достаточно простой формой, находятся в одном визуальном пространстве, поэтому выбраны на конкурс. Среди файлов вы найдете упрощенные чертежи объектов. Целью конкурса не является макетирование «под ключ», поэтому мы не ждем, что вы встроите выступающие элементы в специальные сюжеты. Но если вы проделаете данную работу, жюри это обязательно оценит.
— Существуют ли четкие правила, по которым нужно создавать концепцию?
— У проектов креативного брендинга СИБУРа существует собственный стиль, базирующийся в том числе на константах фирменного стиля. Все детали, в том числе цветовая гамма, приведены на отдельном ресурсе. Все проекты имеют свою локальную идентичность. Ровно по такому же пути будет строиться процесс на «Казаньоргсинтезе».
Для акцентов желательно использовать цвета из брендбука, а также исторические цвета КОСа, но сюжетная линия может включать в себя любые краски, гармонично сочетающиеся с ними. Не ограничивайте себя в креативе! Отличную идею привести к единому стилю не очень сложно.
— Существует ли форма подачи работ на конкурс?
— Мы специально не используем ее. Основная задача конкурсантов сделать привязку созданного сюжета к самим объектам, а также простыми словами описать концепцию. Такой подход сэкономит вам время для креатива. Мы в работе опираемся ровно на такие принципы — идея проекта должна быть понятной без многостраничных пояснений. Реализация же может содержать в себе значительные нюансы.
— Что будет, если ни одна идея не станет победителем?
— Наш опыт показывает, что всегда приходят сильные и стоящие идеи. Наша задача состоит именно в этом: за счет потенциала жителей найти оптимальный вариант и уже потом доработать его. Уверены, что здесь будет так же. И наши инвестиции в призовой фонд многократно вернутся к нам умным результатом.
— Есть ли какие-то предпочтительные сюжетные линии?
— В фокусе внимания компании находятся забота об экологии, устойчивое развитие как самого бизнеса, так и всего общества, безопасность, развитие компетенций и эффективности. Разумеется, идеальным вариантом для нас будет отражение в креативе этих категорий. Но мы не хотим сократить поле для креатива и полета мыслей. Поэтому можете выбирать любые, которые кажутся уместными на данной территории и совпадающие с культурным контекстом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым