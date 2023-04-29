Челябинскую стройкомпанию обязали выплатить более 11 млн мэрии Казани

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Нарушение условий исполнения госконтракта

Как стало известно «Реальному времени», челябинскую строительную компанию «проСК» привлекли к ответственности за неосновательное обогащение при исполнении госконтракта. Документ заключался с Управлением капитального строительства и реконструкции Казани.

В августе 2021 года строительная компания заключила государственный контракт стоимостью 22,3 миллиона рублей. Согласно ему, фирме было необходимо провести капитальный ремонт в детском саду №8 Советского района Казани. Срок выполнения работ составлял 4 месяца после подписания договора.

Как следует из первоначального иска, подрядчиком были выполнены работы на общую сумму в 14,5 миллиона рублей, однако заказчик оплатил работы лишь на 12,3 миллиона. Так, исполнитель направил в адрес управления претензию, которую последний оставил без удовлетворения. Ситуация послужила основанием для обращения в Арбитражный суд Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как следует из встречного иска, заказчиком были оплачены работы на сумму 12,3 миллиона, а также предъявлено выполнение по формам КС-2 на сумму 7,9 миллиона рублей. Затем МКУ отправило строительной компании несколько писем о необходимости представления документов, предусмотренных контрактом, и акты строительного контроля с выявленными замечаниями.



В январе 2022 года заказчик направил исполнителю решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Посчитав, что подрядчиком нарушен установленный контрактом срок выполнения работ, Управление капитального строительства и реконструкции Казани также обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании 4,3 миллиона рублей суммы неосновательного обогащения.

«Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков»

Исходя из предмета и условий контракта, Арбитражный суд пришел к выводу о его правовой квалификации как договора подряда, подпадающего в сферу правового регулирования 37-й главы Гражданского кодекса России.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК России, в таком договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. Также по согласованию между сторонами могут быть предусмотрены и сроки завершения отдельных этапов.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Фото: realnoevremya.ru

— Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, — отмечается в определении суда.

Поскольку между сторонами возник спор по объему выполненных работ, суд удовлетворил ходатайство ответчика о назначении по делу судебной экспертизы. Однако ее заключение суд не принял во внимание, поскольку данный документ составлен по заказу истца и не соответствует требованиям, установленным статьей 25 Федерального закона.



Решение суда

Таким образом, основания подвергать сомнению имеющееся в деле экспертное заключение у суда отсутствовали. Уточняется, что несогласие с выводами проведенного экспертного исследования не является основанием для исключения данного документа из числа доказательств по делу.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения обязательств, размер убытков и причинная связь между ними и нарушением обязательств подтверждены документально, а доказательств возмещения причиненного ущерба не представлено, суд пришел к выводу, что требования о взыскании со стройкомпании 10,8 миллиона рублей являются законными.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд установил, что истец по первоначальному иску не доказал, что работы им выполнены качественно, в соответствии с условиями договора, следовательно, не доказал и наличия на стороне ответчика обязанностей по оплате. В связи с этим его исковые требования признали необоснованными.

Так, по итогу разбирательств суд решил удовлетворить встречный иск и взыскать с ООО «проСК» в пользу МКУ 375 тысяч неосновательного обогащения и 10,8 миллиона рублей убытков.

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Елизавета Пуншева