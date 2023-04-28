В Татарстане свободна почти каждая десятая койка для пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане свободно почти 10% от всех развернутых коек для заболевших коронавирусом. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

— На сегодня это 14 временных инфекционных госпиталей. Мощность их — 360 коек, то есть это те 360 коек, которые функционируют именно на то количество заболевших, которое у нас регистрируется. Из них свободно практически 10% коечной мощности, — сказал он.

Дмитрий Лопушов заверил, что вся необходимая помощь заболевшим коронавирусом и нуждающимся в госпитализации оказывается в полном объеме. Лабораторная диагностика, по его словам, проходит в соответствии с действующими нормативными документами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Тем лицам, которые находятся на амбулаторном лечении, а их подавляющее количество, и это одна из особенностей сегодняшней циркуляции вируса, медицинская помощь также оказывается в полном объеме, — добавил Дмитрий Лопушов.

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, с начала 2023 года в республике зафиксировано 11 807 случаев заражения коронавирусом. За 16-ю неделю COVID-19 подтвердился у 258 человек. Уровень заболеваемости оказался на 24,6% меньше, чем за предыдущие семь дней.

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Татьяна Демина