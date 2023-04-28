Новости экономики

23:00 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк Казани примет участие в Республиканском форуме предпринимателей

14:12, 28.04.2023

28 апреля Банк Казани примет участие в Республиканском форуме предпринимателей «Госзакупки: доступно, просто, выгодно» (18+).

Мероприятие организовано Центром развития закупок Республики Татарстан при поддержке Банка Казани.

Эксперты Центра и другие специалисты в сфере поддержки предпринимательства расскажут:

  • Где и как находить выгодные торги?
  • Как победить в тендере и защищать свои права?
  • Льготы для малого и среднего бизнеса.

Заявлены следующие темы форума:

  • Мифы и страхи про госторги.
  • Как начать участвовать в торгах?
  • Как находить выгодные торги?
  • Виды поддержки предпринимателей, участвующих в торгах.
  • Ошибки участников закупок.
  • Что нужно для результативного участия в закупках?

Участники форума получат практические рекомендации от экспертов, смогут задать вопросы в формате живой дискуссии.

Форум пройдет при поддержке Банка Казани, Корпорации МСП, Торгово-промышленной палаты РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ и системы СБИС.

Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани»

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок