Банк Казани примет участие в Республиканском форуме предпринимателей
28 апреля Банк Казани примет участие в Республиканском форуме предпринимателей «Госзакупки: доступно, просто, выгодно» (18+).
Мероприятие организовано Центром развития закупок Республики Татарстан при поддержке Банка Казани.
Эксперты Центра и другие специалисты в сфере поддержки предпринимательства расскажут:
- Где и как находить выгодные торги?
- Как победить в тендере и защищать свои права?
- Льготы для малого и среднего бизнеса.
Заявлены следующие темы форума:
- Мифы и страхи про госторги.
- Как начать участвовать в торгах?
- Как находить выгодные торги?
- Виды поддержки предпринимателей, участвующих в торгах.
- Ошибки участников закупок.
- Что нужно для результативного участия в закупках?
Участники форума получат практические рекомендации от экспертов, смогут задать вопросы в формате живой дискуссии.
Форум пройдет при поддержке Банка Казани, Корпорации МСП, Торгово-промышленной палаты РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ и системы СБИС.
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