За неделю в Татарстане подорожали бананы и яблоки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за неделю подорожали бананы, яблоки и некоторые другие продукты питания. В частности, выросли средние цены на свинину и говядину (кроме бескостного мяса).

Лидером по росту средних цен с 17 по 24 апреля стал репчатый лук. Он подорожал на 6,95%, до 53,85 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика рост цен за неделю в Татарстане сложилась следующим образом:

бананы — на 2,05%, до 124,26 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,85%, до 149,06 руб./кг;

яблоки — на 1,65%, до 95,31 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,42%, до 1 012,46 руб./кг;

маргарин — на 1,12%, до 240,86 руб./кг;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подорожали мороженая неразделанная рыба, сахар-песок, сосиски и сардельки. Минимально за неделю выросли средние цены на полукопченую колбасу, сливочное масло, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, соль, пшеничную муку, следует из данных Татарстанстата.

Кроме лука, из «борщевого набора» в республике за неделю также подорожала свежая белокочанная капуста. Средняя цена выросла на 3,89%, до 21,37 рубля за килограмм.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина