Состоялся первый в 2023 году российский выход в открытый космос

Фото: скриншот видео «Роскосмоса»

В среду, 19 апреля, российские астронавты совершили первый в 2023 году выход в открытый космос. Они провели за бортом МКС 7 часов 55 минут.

Как сообщает «Роскосмос», выход в открытый космос совершили россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Они подготовили к переносу радиатор с модуля «Рассвет» и установили его на модуле «Наука». Управлял манипулятором ERA с борта МКС Андрей Федяев.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся в ноябре 2022 года. Тогда Петелин и Прокопьев провели снаружи станции 6 часов 25 минут.

Скриншот видео «Роскосмоса»

Напомним, 4 октября 2022 года российские члены экипажа МКС пообщались по радиосвязи с радиолюбителями из Татарстана и студентами Гомельского государственного университета в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса». В ходе эксперимента с борта МКС на наземные приемники передали изображения, посвященные жизни первого космонавта Юрия Гагарина.

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Антон Гаврилов