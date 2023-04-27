В мае почтовые отделения Татарстана будут работать по измененному графику

В Татарстане изменится график работ почтовых отделений в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

1 и 9 мая станут выходными днями для почтовых отделений республики. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодику. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделением Социального фонда по РТ.

Со 2 по 7 мая почтовые отделения Татарстана будут работать в обычном режиме, а 8 мая в филиалах «Почты России» будут принимать жителей по графику воскресенья.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, каждый второй казанец (48%) проведет майские праздники дома, а каждый пятый (21%) — на даче или в деревне. Вместе с этим работать в выходные дни придется 13% жителям столицы Татарстана.



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Айрат Назипов