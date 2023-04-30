Главное о коронавирусе за неделю: надежда на отмену режима ЧС в ВОЗ, стабилизация ситуации с коронавирусом
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Но окончание пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 24 по 30 апреля 2023 года.
Свободно 10% развернутых коек для заболевших коронавирусом
- Только треть (34%) компаний в Казани проводит мероприятия по борьбе с коронавирусом. В 59% компаний подобные мероприятия не проводятся. Среди антиковидных мер в компаниях столицы Татарстана сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов сообщил, что в Татарстане свободно почти 10% от всех развернутых коек для заболевших коронавирусом. Всего «мощность» 14 временных инфекционных госпиталей составляет 360 коек.
- В Татарстане, по словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любови Авдониной, заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась на 44% ниже эпидемического порога. «На сегодня эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ уже завершился».
- Всплеска заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «арктур» в Татарстане не ожидают. Об этом заявила Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени». Несмотря на отсутствие прогноза по росту заболеваемости, не стоит забывать про меры профилактики. Продолжат проводиться утренние фильтры в школах и трудовых коллективах.
- В структуре заболеваемости коронавирусом в Татарстане по-прежнему доминирует омикрон-штамм. В частности, почти четверть приходится на его подвид «кракен», рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике. На «кентавр» же приходится 2% заболевших.
В Доме правительства отменили масочный режим
- В ВОЗ выразили надежду на отмену режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение в 2023 году. При этом в организации подчеркнули, «вирус останется, и все страны должны научиться бороться с ним наравне с другими инфекционными заболеваниями». Этому, в частности, должен способствовать новый стратегический план по готовности и реагированию, который должен быть опубликован на следующей неделе.
- В Доме правительства России отменили масочный режим. Теперь меры, которые вводились из-за распространения коронавируса, действуют в правительстве только в формате рекомендации. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации.
- В России не планируется вводить ограничения из-за распространения нового подварианта штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.16 («арктур»). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на данный момент это не требуется, так как «все очень хорошо осведомлены о том, как нужно защититься».
- Вакцина «Спутник V» показала 96-процентную эффективность в борьбе с летальными случаями после заболевания дельта-вариантом коронавируса. При этом среди лиц моложе 50 лет эффективность достигла 100%. Авторы утверждают, что это первое исследование, демонстрирующее эффективность «Спутника V» в снижении смертности от коронавируса в период преобладания дельта-варианта.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Однако, изменчивость вируса требует новых подходов к специфической иммунопрофилактике и производству вакцин.
В Японии отменят ограничения на въезд
- В Японии с 29 апреля отменят все действующие ограничительные меры при въезде в страну, введенные из-за коронавируса. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Изначально ограничения планировалось снять 8 мая. Сроки решили передвинуть из-за праздников, которые проходят в стране в начале месяца.
- Правительство США в период разгара пандемии COVID-19 совершило ошибки. Такое мнение выразил бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Штатов. По его словам, администрация полагала, что США — наиболее подготовленная страна в сфере науки. Быстрая разработка вакцин подтвердила эту точку зрения, но проблемы «возникли и в других областях».
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