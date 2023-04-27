Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» возглавил Игорь Климов, генеральным директором предприятия назначен Марат Фаляхов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Председателем совета директоров «Нижнекамскнефтехима» избран член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства» Игорь Климов.

Генеральным директором назначен Марат Фаляхов.

Новые назначения являются логичным продолжением начатых в 2021 году процессов интеграции «Нижнекамскнефтехима» в СИБУР. Игорь Климов обладает большим опытом управления предприятиями отрасли, руководства производственными коллективами и решения масштабных задач. В роли председателя совета директоров «Нижнекамскнефтехима» он продолжит решать задачи, связанные со стратегическим развитием предприятия, в том числе дальнейшей работой по внедрению единых стандартов, а также будет курировать ключевые организационные и инвестиционные проекты.

За прошедшие с момента сделки полтора года команде СИБУРа при активном участии Игоря Климова удалось значительно повысить результативность предприятия за счет трансформации процессов, внедрения решений по их автоматизации и цифровизации. А успешный старт интеграции в единую систему продаж, логистики и снабжения обеспечили «Нижнекамскнефтехиму» возможность сохранения устойчивости и темпов развития в условиях внешних вызовов.

Отдельным фокусом внимания менеджмента НКНХ под руководством Игоря Климова стала программа улучшений условий труда сотрудников, первый этап которой был завершен с опережением сроков — менее чем за один год. Программа включает в себя шесть ключевых направлений: питание, транспорт, медицина, спецодежда, клининг, безопасная и комфортная рабочая среда. В том числе на предприятии после полной реконструкции уже заработали семь обновленных столовых, пять центров здоровья, на линию вышли 108 новых комфортных экологичных автобусов.

Вместе с переходом Игоря Климова на должность председателя совета директоров «Нижнекамскнефтехима» генеральным директором назначен Марат Фаляхов, на протяжении последнего года занимавший должность первого заместителя генерального директора предприятия.



Марат Фаляхов присоединился к команде СИБУРа в 2007 году в роли начальника управления в дирекции синтетических каучуков. Затем последовательно работал главным инженером «Красноярского завода синтетического каучука», главным инженером и генеральным директором «Воронежсинтезкаучука».

В 2017 году Марат Фаляхов перешел на позицию генерального директора дочернего общества СИБУРа, отвечающего за глубокую переработку, — «БИАКСПЛЕНа», и руководил им в течение пяти лет.

С февраля 2022 года перешел на «Нижнекамскнефтехим», где в позиции первого заместителя генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию предприятия внес вклад в интеграцию «Нижнекамскнефтехима» в схему сырьевых и продуктовых потоков СИБУРа. Это позволило значительно дозагрузить производственные мощности предприятия углеводородным сырьем, увеличить объем производства по ряду ключевых продуктов (бензол, пропилен, этилен, стирол). Кроме того, под его руководством была проведена эффективная работа по адаптации технологических процессов для использования альтернативных видов спецхимии, катализаторов и сырьевых компонентов.

В должности генерального директора предприятия Марат Фаляхов будет отвечать за повышение операционной эффективности «Нижнекамскнефтехима», переход на новый уровень культуры безопасности, обеспечение бесперебойной работы текущих активов и максимальной доступности для загрузки производственных мощностей. Также в его зоне ответственности дальнейшая реализация ключевых инвестиционных проектов развития, продолжение процесса интеграции с едиными стандартами рабочей среды и бизнес-процессами СИБУРа.

