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ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию в Minecraft

14:21, 27.04.2023 2
ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию в Minecraft
Фото: youtube.com/Новосибирское региональное отделение ЛДПР

ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию у памятника Жириновскому в виртуальном режиме — во вселенной Minecraft, сообщил ТАСС член думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

По его словам, ко дню рождения бывшего лидера партии Владимира Жириновского — 25 апреля — в Minecraft построили 200-метровый памятник.

— Цифровые технологии, увы, пока неидеальны — Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но уверен, неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством. В любом случае работа впечатляет, — сказал депутат.

Свинцов напомнил, что в России в текущем году не рекомендуется проводить демонстрации, посвященные 1 Мая.

В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».

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Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Маёвка виртуальная партии трудящихся!
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  • Анонимно 27 апр
    при возникновении первомая никаких ЛДПР не было. :)
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