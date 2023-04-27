ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию в Minecraft

Фото: youtube.com/Новосибирское региональное отделение ЛДПР

ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию у памятника Жириновскому в виртуальном режиме — во вселенной Minecraft, сообщил ТАСС член думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов.



По его словам, ко дню рождения бывшего лидера партии Владимира Жириновского — 25 апреля — в Minecraft построили 200-метровый памятник.

— Цифровые технологии, увы, пока неидеальны — Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но уверен, неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством. В любом случае работа впечатляет, — сказал депутат.

Свинцов напомнил, что в России в текущем году не рекомендуется проводить демонстрации, посвященные 1 Мая.

В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».



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Маргарита Головатенко