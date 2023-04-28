Эксперты рассказали, как санкции отразились на обеспечении спортивным инвентарем

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Из-за санкций повысились цены на спортивный инвентарь и снаряды для занятий. Об этом РБК «Татарстан» рассказали представители различных видов спорта.

По словам основательницы женского скейт-комьюнити No comply girls и райдера команды «Урам» Ксении Корюкиной, из-за зарубежного происхождения скейтбординга повторить качество экипировки в России трудно.

— Скейтбординг — это дисциплина, которая была создана не в России. И, соответственно, все производство: досок и запчастей, колес, подвесок началось не в России. Сейчас, когда наше производство пытается создать что-то подобное, получается не особо хорошо. Даже те доски, которые выпускаются под русскими брендами, на самом деле сделаны в Китае. Как бы ни пытались наладить производство в России, получалось дороже и по качеству хуже, чем изготовление в другой стране и выпуск под российским брендом. Сейчас продукция российского рынка уступает аналогичным брендам из-за рубежа, — отметила она.

Фото: olympic.org

При этом руководитель школы фигурного катания «Юный чемпион», тренер Владислава Гуминская сообщила, что на экипировке для фигуристов санкции практически не отразились.

— Фигуристов касается импортозамещение только в плане коньков и лезвий. На складах уже распродают остатки, поэтому приходится делать заказы в других странах. В остальном все как обычно. Закупать продукцию за рубежом выходит, наоборот, дешевле, так как сейчас в России цены выросли из-за дефицита, — подчеркнула Гуминская.

Что касается видов спорта с мячом, руководитель АНО КЛБЛ «КАЗБАС», организатор массовых турниров по баскетболу и стритболу Альберт Хусаинов заявил, что санкции вовсе не являются проблемой.

— Проблем с экипировкой не возникает. Форма шьется в России, кроссовки идут из Китая, мячи тоже, причем тех же марок. Баскетбольные стойки, кольца и сетки производятся в России, например в Самаре, Екатеринбурге. Все подорожало, но не более того, — заявил специалист.

Напомним, антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.

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Елизавета Пуншева