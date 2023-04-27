В Казани 29 апреля пройдет Центральный субботник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории памятника природы регионального значения «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани 29 апреля пройдет Центральный республиканский субботник. Уборка территории в этот день пройдет во всех районах и городах Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Мероприятие начнется с регистрации команд и зарядки от «Зеленого фитнеса». Далее татарстанцев ждет интерактив: они смогут сыграть в «экофутбол», изготовить свечи и индивидуальные шопперы, сдать на утилизацию пластиковые крышки и сделать из них брелок с логотипом «Эковесны», посадить деревья, в том числе унести саженцы с собой в торфяных горшочках. Всех участников традиционно ждет концертная программа и горячая полевая кухня.

В день проведения Центрального субботника профессиональные граффити-райтеры разрисуют строительную стену, чтобы запечатлеть редкие и краснокнижные виды растений этого памятника природы.



На субботнике татарстанцы будут вместе бороться с борщевиком, участвовать в «Чистых играх» и сажать деревья вместе с сотрудниками Минэкологии, Минлесхоза и Дирекции парков и скверов. В Минэкологии РТ напоминают, что борщевик — ядовитое растение. Поэтому необходимо надеть закрытую одежду, резиновые перчатки, щиток на лицо. Инвентарь для участия в субботнике выдадут на месте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Субботник проводится по санитарно-экологическому двухмесячнику и республиканскому конкурсу «Эковесна 2023». Организаторы и соорганизаторы мероприятия: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство лесного хозяйства РТ, Дирекция парков и скверов и сообщество «Защита Казанской Швейцарии».

В прошлом году в общегородском субботнике приняли участие почти 60 тысяч человек, сотрудники порядка 1 030 предприятий и организаций города. К работам привлекли около 400 единиц техники. Тогда же в парке «Крылья Советов» на Центральный субботник вышли более тысячи жителей. Общими усилиями удалось собрать 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика, 66 мешков со стеклом.



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Маргарита Головатенко