«Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit

ПАО «Татнефть» приобрело 100% акций турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Dogan Holding.

Dogan Holding ранее владела 50% акций Aytemiz Akaryakit. Сделка закрыта 26 апреля. Ее размер составил $336 миллионов.

В сообщении отмечается, что эта сумма сформирована с учетом предполагаемого размера чистого долга на дату закрытия сделки.

Фото: tatneft.ru

Компания Aytemiz была создана в 1963 году, в 2009 году провела ребрендинг. В 2015 году вошла в состав холдинга Dogan. Располагает 10 точками снабжения топливом и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. куб. м в различных районах Турции. Занимает 56-е место в списке 500 крупнейших компаний Турции.

Неделю назад турецкое управление по вопросам конкуренции одобрило «Татнефти» покупку компании Aytemiz Akaryakit. Сумма сделки оценивалась в $320 миллионов.

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Айрат Назипов