Турецкий регулятор разрешил «Татнефти» приобрести топливную компанию Aytemiz Akaryakit
Турецкое управление по вопросам конкуренции одобрило «Татнефти» покупку турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit, соответствующее решение приняли 13 апреля, говорится в сообщении регулятора.
Турецкий холдинг Dogan одобрил татарстанской компании продажу 100% акций входящей в его состав топливной компании Aytemiz — сумма сделки может составить $320 млн, сообщает ТАСС.
Совет директоров «Татнефти» должен был обсудить создание представительства компании в Турции, об итогах рассмотрения компания не сообщала.
Компания Aytemiz была создана в 1963 году, в 2009 году провела ребрендинг. В 2015 году вошла в состав холдинга Dogan. Располагает 10 точками снабжения топливом и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. куб. м в различных районах Турции. Занимает 56-е место в списке 500 крупнейших компаний Турции.
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