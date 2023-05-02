В Татарстане за год выросло население Свияжска и Болгара
За 2022 год в Татарстане выросла численность населения остров-града Свияжск, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Количество жителей также увеличилось в Болгаре.
На 1 января 2023 года в Свияжском сельском поселение, которое входит в состав Зеленодольского района Татарстана, насчитывалось 279 жителей. Это на 46 человек больше, чем на начало прошлого года.
В Болгаре, входящем в Спасский районе Татарстана, численность заселения за 2022 год выросла на 187 человек. На начало 2023-го в городе проживало 8 228 граждан.
За 2022 год в Татарстане численность населения сократилась в 20 из 45 муниципальных образований, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В остальных, например в Казани и в Набережных Челнах, она выросла.
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