Совокупный долг банкротов в России по итогам 2022 года вырос до 2,1 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Совокупная задолженность юридических и физических лиц, признанных банкротами, увеличилась в 2022 году в сравнении с 2021-м в 1,3 раза — до 2,1 трлн рублей, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ.



В основном долг вырос за счет корпоративного сектора. Задолженность банкротов — юрлиц увеличилась с 1,21 трлн рублей в 2021 году до 1,67 трлн рублей в 2022-м. Вместе с тем количество компаний, признанных банкротами, уменьшилось на 12% — до 8,9 тыс. Сократилось и число завершенных дел о несостоятельности — с 8,3 тыс. в 2021 году до чуть более 7 тыс. в 2022-м.

В большинстве случаев дело о несостоятельности организаций в 2022 году инициировали кредиторы (69,4%). Требования обосновывали наличием долга от 500 тыс. до 3 млн рублей. На долги менее 500 тыс. ссылаются порядка 30% заявителей. По сумме долга от 3 до 10 млн рублей показатель заявивших составляет около 18%.

Всего в суды за прошлый год поступило 25,7 тыс. заявлений о признании компаний несостоятельными, приняты к производству были только 18,7 тыс. из них, сообщает «Интерфакс».

Центробанк даст рекомендации банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторам с целью синхронизировать сбор долгов с физических лиц, у которых есть обязательства перед несколькими кредиторами. 35% российских заемщиков относятся к категории тех, кто имеет сразу два кредита и более в разных банках. Как правило, в таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать — кто-то пытается взыскать долг через суд, а кто-то начинает договариваться и предоставлять реструктуризацию.

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Маргарита Головатенко