Центробанк предложит коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов с россиян

Центробанк даст рекомендации банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторам с целью синхронизировать сбор долгов с физических лиц, у которых есть обязательства перед несколькими кредиторами. Об этом рассказал начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, сообщает РБК.

По его словам, финансовый регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

Отмечается, что 35% российских заемщиков относятся к категории тех, кто имеет сразу два кредита и более в разных банках. Как правило, в таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать — кто-то пытается взыскать долг через суд, а кто-то начинает договариваться и предоставлять реструктуризацию.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, правительство России одобрило законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан. Теперь ею смогут воспользоваться те, у кого единственным доходом являются пенсии или детские пособия. По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, эта мера поможет поддержать людей и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита пристава.

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Айрат Назипов