На «Казаньоргсинтезе» эксперты обсудили актуальные вопросы экологичности производства

Фото: пресс-служба КОСа

«Казаньоргсинтез» впервые провел на своей площадке форум экологических знаний с участием приглашенных федеральных и региональных экспертов-экологов. Может ли нефтегазохимическое производство быть экологичным? Для чего на производстве нужны факельные установки? Как модернизируется производство? Как контролируется качество воздуха? На эти и другие актуальные вопросы сотрудники предприятия, а также студенты и экоакивисты смогли получить ответы в формате живого диалога.

Мероприятие прошло в рамках недели экологических знаний «Казаньоргсинтеза», ключевая задача которой — повышение уровня знаний сотрудников и горожан об экологичности предприятия.

— Экологическая ответственность начинается с открытости, мы в этом глубоко убеждены. Не все компании готовы к этому. Именно с открытостью в области экологического воздействия у нас в стране, к сожалению, проблема. В рейтинге экологической открытости нефтегазовых компаний холдинг СИБУР находится на высоких позициях. СИБУР подает хороший пример для нашего бизнеса — быть открытым, — отметил член Совета РСПП по нефинансовой отчетности, эксперт по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Один из примеров открытости — шаги «Казаньоргсинтеза» навстречу жителям Казани и готовность к диалогу. В прошлом году на предприятии запустили дневные и вечерние экскурсии для всех желающих, где каждый из гостей КОСа может получить ответы на свои вопросы. С участием жителей проводятся регулярные отборы проб воздуха мобильной эколабораторией. Еще одним инструментом открытого диалога стал созданный на предприятии общественный совет.

Эколог предприятия Анастасия Романенко рассказала, что «Казаньоргсинтез» за последние 15 лет снизил удельные выбросы в атмосферу на 43%, а средний возраст установок на заводе составляет всего 17 лет. Все оборудование соответствует наилучшим доступным технологиям, постоянно проводятся дополнительные модернизации для снижения экологического воздействия.

Доктор химических наук, профессор Александр Соловьянов в своей речи отметил, что в России налажен строгий контроль за состоянием окружающей среды и отсутствием превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, а к крупным промышленным предприятиям предъявляются серьезные требования.

— Существует целая система регулятивных документов. В частности, для каждого предприятия устанавливается допустимый объем выбросов. Из чего исходят контролирующие органы, устанавливающие лимиты? Из того, чтобы в любой точке жилой застройки ПДК загрязняющих веществ в воздухе не была превышена. Это основной принцип, которым руководствуется государство для того, чтобы избавить население от негативного воздействия выбросов, — сказал Александр Соловьянов.

Особое внимание на форуме уделили и качеству воздуха в Казани. Так, активистка общественного движения «Дыши, Казань», член Общественного совета «Казаньоргсинтеза» Гузелия Гиматдинова рассказала, что по сравнению с другими городами России в Казани ситуация с качеством атмосферного воздуха относительно благоприятная.

— В 2021 году, когда я ездила с газоанализатором по районам города и делала замеры, я поняла, что в Казани не так все плохо. Особенно если находишься в связи с другими городами. Так, в Челябинске, Омске, Красноярске — сложная ситуация, — рассказала Гузелия Гиматдинова.

На это Александр Соловьянов добавил, что, помимо предприятий, значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит транспорт. «В среднем по России 40% загрязнения атмосферного воздуха — транспорт. В крупных населенных городах это может быть 90—95%, как в Москве и Сочи. Особенно подскакивает загрязнение атмосферного воздуха в час пик. Поэтому вы должны иметь в виду, что владельцы транспорта тоже вносят серьезный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Этой проблемой нужно заниматься так же, как проблемой экологизации промышленных предприятий», — заключил эксперт.

По словам начальника отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Министерства экологии и природных ресурсов РТ Ольги Артемьевой, экологическим просвещением нужно заниматься всегда.

— Мы в Министерстве экологии этой деятельностью занимаемся уже на протяжении более 10 лет. С 2010 года создан отдел экологического просвещения. Для примера, в 2022 году Минэкологии вместе со студентами КФУ провело социологическое исследование о том, насколько население готово к экологизации своей жизни. Более 80% нашего населения уже готово внедрить экологические привычки в свою жизнь. Поэтому экологическим просвещением нужно заниматься дальше, и уже сейчас есть эффект от этой деятельности, — говорит Ольга Артемьева.

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Итоги форума также помогли студентам получить ответы на волнующие их вопросы. «Форум дал мне понимание того, как действует «Казаньоргсинтез». Я понял, как в дальнейшем будет развиваться предприятие, а также я получил ответы на вопросы по поводу экологии в нашем городе, утилизации отходов на предприятии», — поделился студент КНИТУ-КХТИ Владислав Сычев.

Неделя экологических знаний продлится до 29 апреля. Продолжением недели станет экологический квиз, открытая дискуссия об экотрендах в науке в Национальной библиотеке. Там же состоится выставка патентов, экологический мастер-класс для детей и показ документального фильма о полимерах.