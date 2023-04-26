В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включено 19 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены 19 человек из Татарстана. Такие данные озвучил главный советник Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

— Самая высшая мера дисциплинарной ответственности — увольнение в связи с утратой доверия. Соответствующий у нас есть реестр, который ведется на федеральном уровне. В него на сегодняшний день включено 3 700 с лишним человек. Я имею в виду, в целом по Российской Федерации. Надо сказать, что это такой «черный список», куда у нас включаются бывшие сотрудники, которые уже уволены по соответствующим основаниям, и потом, соответственно, им путь на муниципальную или государственную службу, так уж образно скажу, «заказан», — рассказал он.

В реестр включают на пять лет. Ведется он в России с 2018 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— От республики Татарстан на сегодняшний день у нас в данном реестре 19 человек. И в прошлом году в этот реестр были включены четыре человека, — сказал Салават Рахимов, уточнив, что трое из них — представители местного самоуправления.

Он также рассказал, что в Татарстане 98% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. В 2022 году эта доля составляла 96%, а несколько лет назад лишь немного превышала 80%.



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Татьяна Демина